Eriksen, messaggio dall’ospedale: “Sto bene, grazie a tutti”

Eriksen ha superato il problema cardiaco avuto durante Danimarca-Finlandia dell’Europeo 2020. Il giocatore dell’Inter ha scritto su Instagram.

Christian Eriksen ha fatto spaventare tutti, quando è rimasto a terra in seguito a un malore nel corso di Danimarca-Finlandia. Si è poi scoperto che si trattava di un arresto cardiaco e che il giocatore ha veramente rischiato la vita.

Per fortuna, le cose si sono poi sviluppate nella giusta direzione. I soccorsi sono stati rapidi ed efficaci, il centrocampista dell’Inter è fuori pericolo. Si trova ancora in ospedale, dove deve svolgere tutti gli esami necessari per capire cosa abbia causato il problema avuto durante la partita di Euro 2020.

Intanto Eriksen, proprio dall’ospedale, ha pubblicato su Instagram una sua foto in cui lo si vede sorridente. E ha scritto il seguente messaggio: “Ciao a tutti. Grazie a tutti per i messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami, ma mi sento bene. Adesso tiferò i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite“.

Fa piacere che il calciatore danese dica di sentirsi bene. Adesso per lui è importante stare a riposo e capire cosa abbia generato quel terribile arresto cardiaco.