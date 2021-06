Sky – Rinnovo Calabria: nuovo incontro in settimana

Il Milan è pronto a blindare Davide Calabria. Ci sono novità in merito al rinnovo del terzino destro con contratto in scadenza nel 2022

Il Milan, attraverso strategie mirate e intelligenti, sta programmando il suo futuro. Oltre alle questioni riguardanti gli acquisti e le cessioni, di notevole importanza sono quelle riguardanti i rinnovi di contratto. Sono ben tre i rossoneri con contratto in scadenza il prossimo anno, e Maldini e Massara sono già a lavoro per discutere i rinnovi.

Franck Kessie e Davide Calabria sono i giocatori che il Milan punta a rinnovare il prima possibile. I contatti sono avviati con gli agenti di entrambi i rossoneri, considerati titolarissimi della squadra di Pioli. Discorso diverso per Alessio Romagnoli, anche lui con contratto in scadenza nel 2022, ma dal futuro meno certo. Il Milan sta valutando una sua possibile cessione.

Tornando ai primi due, se per Franck Kessie sembra esserci ancora una certa distanza tra domanda ed offerta, il rinnovo di Calabria appare essere più in discesa. Il terzino destro percepisce attualmente poco più di 1 milioni di euro a stagione, e il Milan è pronto ad un adeguamento sino a superare i 2 milioni. Davide non sembra avere problemi ad accettare l’offerta del Milan, ma manca l’accordo sulla durata del contratto.

Maldini e Massara puntano ad un rinnovo per altri cinque anni, ma l’entourage e Calabria puntano ad un quadriennale. Le parti sono comunque molto vicine e condividono la stessa volontà: la permanenza di Davide Calabria al Milan. Secondo Sky Sport in settimana ci sarà un nuovo summit tra le parti per definire l’affare. Potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.