Dalot vuole il Milan: c’è l’offerta | Conferme dall’Inghilterra

Milan in trattativa con il Manchester United per trattenere Diogo Dalot, desideroso di rimanere in maglia rossonera nella prossima stagione.

Il Milan punta a confermare Diogo Dalot, dopo la stagione che il terzino portoghese ha trascorso in prestito secco in maglia rossonera. Rendimento con alti e bassi, ma la dirigenza e Stefano Pioli credono in lui.

Dall’Inghilterra giungono conferme ulteriori sulla trattativa. Il giornalista Jonathan Shrager ribadisce che il Milan vuole tenere il giocatore per un altro anno con la formula del prestito. Stavolta, però, inserendo un diritto di riscatto nell’accordo.

Dalot ha espresso la volontà di rimanere in rossonero e sta aspettando una risposta dal Manchester United. Un aggiornamento è previsto entro la prossima settimana.

Stando a quanto era trapelato in questi giorni, i Red Devils preferirebbero una cessione definitiva o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno offerto tali condizioni, però auspicano comunque di raggiungere un’intesa con la società inglese.

Possibile che il Manchester United scelga di attendere la fine dell’Europeo, per vedere se Dalot gioca e magari il suo valore di mercato aumenta. Il Milan cercherà di fare prima, ma la trattativa non è semplice.

