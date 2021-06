Disastro Turchia: Calhanoglu bersaglio social

Hakan Calhanoglu ancora una volta preso di mira dai tifosi del Milan. L’ennesima prova incolore del numero dieci ha fatto scatenare gli utenti di Twitter

Ancora una prova incolore per la Turchia di Hakan Calhanoglu. La Nazionale del trequartista del Milan ha perso, per la seconda volta. Dopo il ko contro l’Italia, è arrivato quello per 2 a 0 contro il Galles. A finire nel mirino della critica dei tifosi è così stato l’ex Bayer Leverkusen.

Tanti i tweet ironici, molti dei quali fanno riferimento al rinnovo di Calhanoglu. L’Europeo, fin qui deludente, non sta certamente facendo aumentare il suo valore e i sostenitori rossoneri, che sembrano averlo scaricato, un po’ se la ridono. Ecco alcuni tweet:

Calhanoglu e' rimasto a casa anche oggi , accidenti #TurchiaGalles — Eli_sa ❤️🖤 (@Elisaerre19) June 16, 2021

Calhanoglu se non accetta il Milan rischia seriamente la disoccupazione — VECCHIO CUORE 🇮🇹 (@vecchiocuore) June 16, 2021

Ma Calhanoglu cosa va cercando più di 4 mln di euro? 😂

Non capisco davvero — MarcoF7 (@occhioceruleo) June 16, 2021

Mio padre che sta vedendo #TurchiaGalles da appena 10 minuti:

"Ma Calhanoglu gioca? Non si vede in campo"

"Ha toccato palla Calhanoglu, é un evento"

"Guardalo, cammina, neanche corre" — OxyMora 🍻 (@Mora20La) June 16, 2021