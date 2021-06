Milan Primavera, la stagione si chiude con un ko

La stagione del Milan di Federico Giunti si è chiusa con la sconfitta contro il Genoa. Il gol della vittoria è arrivato dal dischetto a due minuti dal termine

Una stagione non proprio esaltante per il Milan Primavera. I rossoneri hanno perso anche l’ultima gara di campionato, giocata contro il Genoa. La squadra di Federico Giunti, che ha disputato tutto sommato una buona prestazione, è stata battuta a due minuti dal termine, da un rigore trasformato da Serpe. A passare in vantaggio era stato il Grifone all’ottavo della prima frazione di gioco, con Besaggio. Il momentaneo pareggio rossonero, invece, era stato siglato da Frigerio.

Con questa sconfitta, il Milan di Giunti conclude il campionato a 41 punti, al decimo posto in classifica.