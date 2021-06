Pogba come Ronaldo in conferenza: Nainggolan ironizza | FOTO

Nainggolan ha voluto scherzare su quanto fatto da Cristiano Ronaldo e Pogba. Uno ha tolto le bottiglie di Coca Cola, l’altro della birra Heineken.

All’Europeo 2020 non mancano i temi di discussione. Alcuni riguardano il campo e altri vicende extra. Negli ultimi giorni hanno fatto discutere Cristiano Ronaldo e Paul Pogba per due gesti simili in conferenza stampa.

Il campione della Juventus dopo Ungheria-Portogallo ha tolto le bottiglie di Coca Cola che aveva davanti e ha invitato a bere acqua. Un comportamento che ha provocato un calo in Borsa delle azioni del noto marchio di bibite. Il centrocampista del Manchester United, invece, dopo Francia-Germania ha levato una bottiglia di birra Heineken che era sul tavolo. Essendo musulmano, l’alcol è proibito e non ha voluto che il suo volto venisse associato a tale prodotto. Va detto, che la bottiglia che ha tolto era di una birra analcolica.

Coca Cola e Heineken sono importanti sponsor di Euro 2020 e certamente non ha fatto loro piacere vedere i gesti di Cristiano Ronaldo e Pogba. C’è chi ha voluto ironizzare su quanto accaduto, ad esempio Radja Nainggolan. Il centrocampista di proprietà dell’Inter ha pubblicato una foto su Instagram nella quale lo si vede in conferenza stampa con bottiglie di Coca Cola, rum, whisky, vodka e altri alcolici sul tavolo. Ha scritto “E dai facciamoci una risata“.