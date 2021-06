Serie A su TIM Vision: quanto costerà l’abbonamento

Sono stati ufficializzati gli attuali prezzi della piattaforma TIM per poter assistere alle partite della prossima Serie A.

Dal prossimo anno vedere le partite di Serie A in diretta televisiva sarà una sorta di rebus. Come è noto l’emittente streaming DAZN si è assicurata l’esclusiva per il prossimo triennio 2021-2024. Mentre gli storici canali di Sky Calcio si dovranno accontentare solo della co-esclusiva di tre partite per ogni turno.

Un mash-up che non farà piacere ai telespettatori italiani. Ma una soluzione potrebbe essere l’abbonamento proposto dalla TIM Vision, ovvero il canale on-line prodotto dalla nota azienda telefonica nazionale. TIM, essendo partner di DAZN, potrà trasmettere tutte le gare del prossimo campionato su questa apposita emittente.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per vedere tutte le partite di Serie A e Serie B 2021-2022 si potrà aderire all’offerta da 29,99 euro al mese di TIM Vision. Un’offerta lancio simile a quella di DAZN, ma si valutano anche proposte nuove e più convenienti a 19,99 euro.

Le offerte sono simili ma con alcune differenze sostanziali. TIM proporrà agli abbonati anche suoi contenuti esclusivi e la possibilità di friuzione tramite digitale terrestre o dal dispositivo ad hoc, ovvero il TimVision Box. Inoltre, con 5 euro in più si avrà accesso alle app di Netflix o Disney+ e con altri 10 al pacchetto completo. In pratica l’idea è quella di proporsi come alternativa a SKY, offrendo la Serie A ma anche una buona dose di intrattenimento.