Sky – Donnarumma al PSG, fissato il giorno delle visite mediche

Donnarumma lascerà il Milan per il PSG, non ci sono dubbi ormai. Intesa totale sul contratto e adesso c’è anche la data delle visite mediche.

Gianluigi Donnarumma è concentrato sull’Europeo 2020 con l’Italia, ma sullo sfondo c’è anche il suo trasferimento al Paris Saint Germain. Non è ancora ufficiale, ma l’accordo completo è stato trovato.

Il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato che le visite mediche si svolgeranno nella giornata di lunedì a Firenze, dopo che la nazionale azzurra avrà giocato contro il Galles l’ultima partita della fase a gironi. Dopo Gigio firmerà un contratto fino a giugno 2026.

Il Milan perderà a parametro zero il portiere classe 1999, con il quale non ha trovato l’accordo per rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno 2021. Sicuramente una grossa perdita sotto punti di vista, però il club rossonero aveva proposto 8 milioni di euro netti a stagione e non poteva pareggiare la proposta da 12 milioni (bonus compresi) del PSG.

Una scelta legata ai soldi, questa è stata. I tifosi milanisti sono rimasti molto delusi e arrabbiati, però stanno voltando pagina e sperano che Mike Maignan non lo faccia rimpiangere. Il portiere del Lille viene da buone stagioni ed è molto determinato a dimostrare che la società di via Aldo Rossi non ha sbagliato a puntare su di lui.