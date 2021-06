Gattuso non allenerà Fiorentina: il comunicato ufficiale

Gattuso e la Fiorentina si dicono addio prima ancora di cominciare. L’accordo preso preventivamente non avrà seguito. Divergenze e tensioni tra le parti hanno portato alla separazione.

Nelle ultime ore erano emerse notizie che davano per scontato ormai l’addio di Gennaro Gattuso alla Fiorentina. Stamattina il club toscano ha emesso un comunicato ufficiale che conferma tutto:

ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano.

Il contratto tra Gattuso e la società viola sarebbe stato valido dal 1° luglio 2021, ma le parti hanno deciso di non darvi seguito. Dietro alla rottura ci sono problematiche riguardanti il calciomercato, visto che l’allenatore calabrese ha fatto determinate richieste e non veniva accontentato. C’era differenza di vedute, soprattutto sulle valutazioni di certi giocatori che sono assistiti da Jorge Mendes. Quest’ultimo è anche l’agente dello stesso tecnico, che aveva ricevuto precise garanzie sugli investimenti da fare per rinforzare la squadra.

La Fiorentina adesso è a caccia di un nuovo allenatore. Tra i candidati alla panchina sembra esserci Rudi Garcia, ex Roma reduce dall’esperienza al Lione. Alcuni rumors danno anche come possibile un ritorno di Claudio Ranieri, che aveva allenato a Firenze negli anni Novanta. E anche altri nomi sono sulla lista della dirigenza.