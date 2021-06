Eriksen dimesso dall’ospedale: “Sto bene, grazie per i tanti messaggi”

Christian Eriksen è stato dimesso dall’ospedale di Copenhagen. Una fantastica notizia resa nota dalla Federcalcio danese

Finalmente è arrivata la notizia più attesa. Christian Eriksen è stato dimesso dal Rigshospitalet di Copenhagen e ha fatto visita al resto della squadra. Lo ha comunicato la Federcalcio danese, che ha spiegato anche che l’operazione a cui è stato sottoposto giovedì è riuscita con successo.

Infatti, al numero 10 della Danimarca è stato impiantato un defibrillatore cardiaco. Da capire se l’apparecchio dovrà essere mantenuto per un tempo limitato o accompagnerà Christian per il resto della sua carriera. La lieta notizia delle Federcalcio danese allega un messaggio dello stesso Christian. Queste le parole del trequartista:

“Grazie per i tanti messaggi, è stato incredibile vederli e sentirli. L’operazione è andata bene e io sto bene. E’ stato veramente bello rivedere i ragazzi dopo la fantastica partita giocata ieri. Non c’è neanche bisogno di dire che farò tiferò per loro lunedì per la gara contro la Russia”.