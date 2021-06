ML – Milan, consulto a Roma per Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic a Roma. Lo svedese si sta sottoponendo, proprio in questi istanti, a dei controlli al ginocchio sinistro. A breve sapremo se la terapia conservativa avrà dato i suoi frutti

Il momento della verità è arrivato. Il Milan e tutti i suoi tifosi avranno a breve novità sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, proprio in questi istanti, come raccolto da MilanLive – è a Roma per sottoporsi a dei controlli al ginocchio. A breve capiremo se la terapia conservativa ha dato i suoi frutti o meno. In attesa di novità, il mondo rossonero incrocia le dita: è evidente che se dovesse essere scongiurata l’operazione, il mercato del Milan prenderebbe completamente un’altra piega.