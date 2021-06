Dall’Inghilterra – Per Sergio Ramos tre soluzioni possibili

Secondo quanto afferma la BBC sono tre le opzioni probabili per il futuro del difensore spagnole che ieri è stato accostato ai rossoneri.

La notizia riportata dal Ciringuito ieri aveva infiammato i tifosi del Milan. Secondo il canale spagnolo Sergio Ramos, ormai ex giocatore del Real, aveva parlato con i rossoneri. L’indiscrezione è stata poi smentita anche dall’esperto di mercato Gianluca di Marzio, che ha spiegato che dalle sue verifiche non risultava nessun contatto fra il calciatore e la società rossonera.

Aldilà della veridicità del contatto fra le parti. L’operazione Ramos appariva improbabile già da subito. Le cifre chieste dal giocatore sono infatti altissime e decisamente non alla portata del Milan. Il club ha poi appena chiuso un’importante entrata in quel reparto con il riscatto a titolo definitivo dal Chelsea di Fiyako Tomori per ben 28 milioni di euro. Molto difficile quindi pensare ad un’altra operazione onerosa in quel ruolo.

Per la BBC sono tre le soluzioni per Ramos

Anche dall’Inghilterra arrivano smentite. La ‘BBC’ infatti non inserisce i milanisti nella corsa al difensore Spagnolo. Secondo quanto riporta la testata inglese, che ha fatto il punto sui rumours intorno ai giocatori più importanti sul mercato, sarebbero tre le destinazioni possibile per Ramos. I club sono il Manchester United, il Paris Saint Germain e il Siviglia.

I Red Devils e i francesi sembrano sulla carta le due destinazioni più probabili per motivi economici. Ricordiamo che la richiesta dell’entourage dell’ormai ex capitano del Real Madrid è di 50 milioni complessivi in due anni. Quella del Siviglia è un’ipotesi romantica: Ramos ha infatti già giocato per gli andalusi dal 2003 al 2005 collezionando 50 presenze e 3 gol.