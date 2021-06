Calciomercato Milan – Calhanoglu non rinnova | L’Inter si inserisce

Calhanoglu lontano dal rinnovo di contratto con il Milan. L’Inter si è inserita e adesso sta provando a fare l’operazione a parametro zero.

C’è un tentativo in corso dell’Inter per ingaggiare Hakan Calhanoglu. Lo rivela il giornalista Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, a Sky Sport.

Il club nerazzurro ha fatto un sondaggio concreto e spera di riuscire a fare il colpo a parametro zero. Infatti, il centrocampista offensivo turco è in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Milan e può essere tesserato gratuitamente da un’altra squadra.

Calhanoglu prima dell’Europeo non aveva chiuso alla possibilità di rinnovare con la società rossonera, ma il tempo passa e le chance sono sempre meno. Il Milan non intende aumentare l’ultima offerta da circa 4 milioni di euro a stagione. Il suo agente Gordon Stipic ne ha chiesti 5 e dunque c’è distanza. Sul sito gianlucadimarzio.com viene spiegato che il calciatore non dovrebbe prolungare il contratto, quindi bisognerà vedere in quale squadra si trasferirà.

L’Inter si è fatta avanti, dopo aver avuto il parere positivo di Simone Inzaghi. Per il medesimo ruolo, il Milan invece ha fatto un sondaggio per Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona. C’è la possibilità di inserire nell’operazione uno tra Andrea Conti e Mattia Caldara.