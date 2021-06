Sky – Milan, scelto il sostituto di Calhanoglu: arriva dall’Hellas Verona

Secondo il giornalista Manuele Baiocchini, il Milan avrebbe individuato l’eventuale sostituto di Calhanoglu: è un ritorno di fiamma!

La trattativa per il rinnovo di Calhanoglu è ancora in piedi ma più passano i giorni e più diventa complicato. Stando alle ultime indiscrezioni, il calciatore starebbe rivalutando l’offerta dei rossoneri dopo che, anche a causa del fallimento all’Europeo, non sono arrivate proposte migliori. C’è da capire se la società sarà contenta di questa situazione o se, come accaduto con Donnarumma, deciderà di interrompere le trattative e virare su altri obiettivi. Secondo Manuele Baiocchini, il club avrebbe già individuato l’eventuale sostituto di Calhanoglu.

Quella del turco è una posizione molto delicata in mezzo al campo: è l’uomo che si muove fra le linee e che ha il compito di fare da raccordo fra centrocampo e attacco. Lo ha fatto molto bene, a tratti, in quest’ultimo anno, anche se con alti e bassi evidenti (soprattutto bassi nelle fasi cruciali del campionato). Ecco perché sostituirlo non è molto semplice: Brahim Diaz lo ha capito, ed è per questo che il Milan spinge per trattenerlo, ma lui da solo non basta. Maldini e Massara avrebbero individuato in un vecchio pallino il profilo giusto per, eventualmente, sostituire Calhanoglu. Che, come detto, non ha ancora dato una risposta sull’offerta di rinnovo.

Il profilo di cui vi stiamo parlando è stato svelato da Manuele Baciocchini, giornalista di Sky Sport molto vicino alle questioni rossonere. Si tratta di Mattia Zaccagni, il trequartista che ha ben figurato in questi ultimi due anni con Ivan Juric all’Hellas Verona. Gianluca Di Marzio ha poi aggiunto che nei giorni scorsi c’è stato un incontro con gli agenti per capire la disponibilità del calciatore. Che, nel frattempo, non ha ancora rinnovato col Verona. Non è una novità l’interesse per lui da parte del Milan. Maldini ha già raccolto informazioni tempo fa, e anche dal Verona arrivarono conferme circa il sondaggio dei rossoneri, ma il giocatore è stato anche nel mirino del Napoli che potrebbe continuare a corteggiarlo. I rossoneri però monitorano con attenzione la situazione: se salta Calhanoglu, pare sia lui l’obiettivo numero uno.