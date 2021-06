Svezia, Lindelof: “Ibrahimovic ci ha sostenuto dalla clinica”

Il difensore della nazionale svedese Victor Lindelof ha parlato di Ibra e di come abbia sostenuto i suoi compagni dalla clinica. A riportare le parole è la Gazzetta dello Sport.

Una sorpresa di questo fase iniziale di Euro 2020 è sicuramente la Svezia. La nazionale svedese, che tre anni fa non ci ha permesso di qualificarci al Mondiale in Russia, è partita fortissima in questa rassegna continentale con 4 punti nei primi due incontri. Pur senza la sua stella, Zlatan Ibrahimovic, all’esordio gli scandinavi hanno fermato la Spagna sullo 0-0, per poi batter di misura la Slovacchia di Hamsik e stabilizzarsi al primo posto nel girone, in attesa dell’ultima sfida contro la Polonia.

Leggi anche:

La Gazzetta dello Sport ha riportato le parole del difensore svedese Victor Lindelof, compagno del centravanti rossonero sia in nazionali che ai tempi del Manchester United. Queste le sue parole sull’attaccante, operato al ginocchio pochi giorni fa: “Ho visto che ci ha seguito e sostenuto dalla clinica dove si è operato, Zlatan è sempre molto divertente“.