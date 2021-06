Brahim Diaz, il Milan può chiudere col Real Madrid | La formula

Brahim Diaz vicino a rimanere al Milan. Paolo Maldini sta discutendo i dettagli dell’affare con il Real Madrid e c’è ottimismo sulla chiusura.

Il Milan in settimana vuole cercare di chiudere per la permanenza di Brahim Diaz. La trattativa è in corso con il Real Madrid è c’è fiducia.

L’accordo si può chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. A riportato è Sky Sport. Il club madrileno non vorrebbe perdere completamente il controllo sul talento classe 1999 e per questo vuole garantirsi la possibilità di riacquistarlo.

Il Milan inizialmente non era favorevole, ma alla fine potrebbe cedere pur di avere ancora Brahim Diaz nella prossima stagione. Ovviamente da capire le cifre di riscatto e contro-riscatto, che distanza ci sarà tra le due. Comunque trapela ottimismo sulla conclusione positiva delle negoziazioni nella nuova settimana.

AC Milan are close to complete the agreement with Real Madrid to sign Brahim Diaz on loan for one more season with buy option – Real want to include a ‘recompra’ clause. 🇪🇸 #ACMilan

Also Álvaro Odriozola has been discussed between Real and Milan, after Brahim. @SkySport https://t.co/cTm90ltbOq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2021