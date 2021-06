Calciomercato Milan – Vice Calabria | Sfuma un’opzione

Milan alle prese col rinnovo di Calabria e anche con la ricerca di un vice. Dalot prima opzione, Odriozola altra idea. Sfuma invece Hysaj, che non era comunque in cima alla lista.

Il Milan ha grande fiducia in Davide Calabria e spera di rinnovare il suo contratto (scadenza 2022) in tempi brevi. Al tempo stesso, la dirigenza è alla ricerca di un giocatore che possa fargli da vice.

La scelta è ricaduta su Diogo Dalot, che ha già giocato in rossonero in prestito nella scorsa stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara lo hanno richiesto nuovamente in prestito, ma stavolta con diritto di riscatto. Al momento, non sembra esserci apertura dal Manchester United a questa formula. I Red Devils vogliono cedere definitivamente l’ex Porto, potrebbero accettare di inserire l’obbligo di riscatto.

Per questo si valutano anche altre opzioni. Una è Alvaro Odriozola, in uscita dal Real Madrid. Ci sono stati dei contatti per capire le eventuali condizioni di una trattativa. Lo spagnolo aveva impressionato ai tempi della Real Sociedad, i blancos investirono circa 30 milioni di euro per comprarlo nel 2018. Il suo rendimento, però, non è stato in linea con le aspettative.

Fonti italiane davano anche Elseid Hysaj come alternativa per la fascia destra. Il terzino destro albanese va in scadenza di contratto col Napoli e può essere tesserato a parametro zero. Tuttavia, nelle ultime ore è stata la Lazio ad accelerare e ad essere ora vicina ad assicurarsi il giocatore, come rivelato dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà. Questa settimana il club capitolino può chiudere l’operazione e regalare a Maurizio Sarri un rinforzo sulla corsia destra difensiva.