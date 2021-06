Calhanoglu addio, Milan ‘cinese’ ridotto ai minimi termini | I superstiti

Il Milan delle ‘cose formali’ del calciomercato estivo 2017 è quasi scomparso. Gli acquisti di Mirabelli e Fassone via via lasciano il club. L’ultimo è Calhanoglu.

Era l’estate 2017 quando Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone portarono a Milanello ben undici nuovi giocatori. Col passare degli anni, però, al Milan ne sono rimasti sempre meno.

In queste ore è stato annunciato anche l’addio di Hakan Calhanoglu, che passerà a parametro zero all’Inter. Il club rossonero ha fatto il possibile per rinnovargli il contratto in scadenza a fine giugno 2021, però l’offerta non ha soddisfatto il turco e il suo agente. Lascerà anche Antonio Donnarumma, che fu preso dal duo Mirabelli-Fassone per favorire il rinnovo di Gigio, un altro che se ne va a parametro zero destinazione PSG.

Milan ‘cinese’ 2017: chi sono i superstiti?

Con gli addii ormai certi di Calhanoglu e Antonio Donnarumma, gli unici superstiti di quella “faraonica” campagna acquisti estiva del 2017 rimangono Andrea Conti e Franck Kessie. Ma il terzino destro, reduce dal prestito al Parma, è destinato a lasciare Milanello perché non rientra più nel progetto e il suo contratto scade a giugno 2022.

Stessa scadenza contrattuale per il centrocampista ivoriano, ma nel suo caso il Milan intende fare di tutto per rinnovare. Al momento la trattativa vive una fase di stallo, però nei prossimi giorni dovrebbero esserci nuovi contatti. Paolo Maldini e Frederic Massara contano di riuscire ad arrivare a un accordo, nonostante vi sia della distanza tra le parti.

Milan, dove sono gli altri acquisti dell’estate 2017

Oltre ad Antonio Donnarumma, Calhanoglu, Conti e Kessie arrivarono a Milanello anche i seguenti calciatori nel calciomercato estivo 2017: