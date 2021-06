Calhanoglu è atterrato a Milano: domani visite e firma con l’Inter | Video

Proprio in questi minuti Calhanoglu è tornato a Milano dopo la pessima figura a Euro 2020: domani visite e firma con l’Inter

Dopo la negativa esperienza ad Euro 2020 con la Turchia (tre partite e tre sconfitte), Hakan Calhanoglu è rientrato a Milano questa sera. Domani il centrocampista farà le visite mediche con l’Inter e firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri per tre anni. L’accordo è stato trovato nelle ultime ore: il Milan era ancora in attesa di una risposta all’offerta da 4 milioni per il rinnovo, invece il turco stava aspettando altre proposte ed è arrivata quella di Marotta. Stando alle prime indiscrezioni, il calciatore percepirà 5 milioni netti più bonus. Un’operazione a costo zero che continua a far molto discutere i social. I tifosi del Milan sono divisi fra chi è preoccupato per quest’altra perdita a zero dopo quella di Donnarumma e chi, invece, dà tutte le colpe a Calhanoglu, autore di un vero e proprio tradimento. Inspiegabile.