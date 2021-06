Euro 2020, la Danimarca di Kjaer è agli ottavi: battuta 4-1 la Russia

La Danimarca passa da ultima in classifica a seconda e qualificata agli ottavi. Decisiva la vittoria di stasera contro la Russia

L’Europeo della Danimarca è iniziato con un vero e proprio dramma. Quanto accaduto a Eriksen durante la partita d’esordio contro la Finlandia ha scosso tutta la squadra, compreso Simon Kjaer, che nei giorni successivi ha parlato di una situazione mentale molto difficile. Alla seconda partita, contro il Belgio, nonostante un ottimo primo tempo, è arrivata la sconfitta che sembrava chiudere le porte per una qualificazione agli ottavi. Ma la Danimarca non ha mollato e questa sera è riuscita a strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta di questa competizione. Kjaer e compagni hanno battuto 4-1 la Russia e, nell’altra partita, la Finlandia ha perso 2-0 contro il Belgio. Un grande traguardo per una squadra che ha saputo ricaricare le batterie, di trattenere le emozioni e di dare tutto in campo. Guidati, ovviamente, da un mastodontico Kjaer.