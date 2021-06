7^ Memorial Giacinto Facchetti, trionfa il Milan U12: risultati e marcatori

Gli esordienti 2009 del Milan si assicurano il 7^ Memorial Giacinto Facchetti con tre super prestazioni. Tanti gol e nessun gol subito

di Felice Maffei

Domenica 20 giugno 2021 è andato in scena il 7^ Memorial Giacinto Facchetti allo Stadio della Pontelambrese, in provincia di Como, luogo di nascita di Carlo Tavecchio. Al torneo hanno partecipato gli esordienti di molte squadre professionistiche nel corso degli anni fra cui anche il Milan, insieme a Inter, Juventus, Sampdoria, Atalanta e altre squadre dilettantistiche del comasco e del lecchese.

A trionfare sono stati proprio i campioncini Under 12 del Milan, i quali, solo nell’ultimo mese, hanno battuto al Vismara i pari età di Juventus (4-1) e Inter (4-1). Nella prima partita del torneo, contro l’AC Renate, hanno vinto con il risultato di 4-0 con reti di Angelicchio, Stea e la doppietta di Avogadro. Al secondo turno, invece, hanno superato addirittura per 9 reti a 0 il Cittadella con le doppiette di Zangrillo e Mastroianni e le reti di Colombo, Esposito, Grilli, Stea e Rocca.

La finale, interrotta per qualche minuto a causa di un fortissimo temporale, si è giocata contro il Calcio Lecco 1912. A trionfare è stato proprio il Milan con il risultato di 3-0: in gol Zangrillo, Mastrioianni e Pisati, quest’ultimo premiato a fine partita come miglior giocatore.