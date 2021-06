Calhanoglu all’Inter: i nerazzurri ufficializzano l’arrivo del turco

L’Inter anticipa il comunicato ufficiale dell’arrivo di Calhanoglu, postando una foto dei Navigli. Così il turco passa da una sponda all’altra

Tutto confermato, Hakan Calhanoglu è un nuovo giocatore dell‘Inter. In attesa dei comunicati ufficiali, il club nerazzurro ha voluto anticipare l’annuncio postando una foto dei Navigli, con il turco dunque che passa da una sponda all’altra.

Come raccontato, il turco, che ha detto no all’offerta del Milan di 4 milioni di euro netti a stagione, più bonus, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con i nerazzurri. L’ex Bayer Leverkusen guadagnerà 5 milioni più 1 di bonus per tre stagioni.

Ore 18.35 – E’ arrivato anche il comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Hakan Çalhanoğlu: il centrocampista classe 1994 ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2024″.