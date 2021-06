Calhanoglu: “Sensazioni grandi, con Pioli ho giocato bene. Forza Inter”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Hakan Calhanoglu ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore nerazzurro. Il centrocampista ha speso subito belle parole per la sua nuova squadra: “L’Inter è una grande squadra, un grande club e con grandi tifosi. Sono contento e felice. Ora farò 20 giorni di vacanza, ma per me è una sensazione grande. Vogliamo vincere lo Scudetto anche l’anno prossimo poi si vedrà. Il primo anno in Italia per me è stato difficile perché non conoscevo la lingua né la città. Ho conosciuto poi tanti amici e sono maturato. Nell’ultimo anno con Pioli ho giocato molto bene, ero nel mio ruolo e quest’anno devo fare la stessa cosa. Simone Inzaghi? Conosco il suo modulo. Mi piace come ha parlato, ho sentito tante cose belle. Le punizioni? Il segreto è lavorare sempre bene: è a metà fra talento e lavoro. Spero di fare tanti gol così. Un messaggio ai tifosi? Ciao a tutti i tifosi interisti, sono molto felice di essere qui. Spero che ci vedremo presto a San Siro. Forza Inter!“.