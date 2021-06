Inter, visite mediche in corso per Calhanoglu

Il fantasista ormai ex Milan sta svolgendo le visite mediche di rito a Milano, prima della firma con il club nerazzurro.

Nella giornata di oggi Hakan Calhanoglu diventerà ufficialmente un ex calciatore del Milan. Ma il suo percorso calcistico lo vedrà spostarsi di pochissimo: firma in arrivo con i rivali cittadini dell’Inter, come confermato ieri da più parti.

Calhanoglu nella serata di ieri è rientrato a Milano, avvistato all’aeroporto di Linate assieme alla sua compagna. E questa mattina scatta l’iter per diventare un nuovo calciatore nerazzurro, in primis con le visite mediche di rito per testare la condizione sanitaria ed atletica.

Già da circa una ventina di minuti Calhanoglu si è recato alla clinica Humanitas di Rozzano per svolgere la prima parte di visite. Test in corso per il centrocampista classe ’94, che già questa sera dovrebbe firmare il contratto che lo legherà all’Inter per le prossime tre stagioni.

Dopo questa prima fase di test medici, Calhanoglu si recherà nel centro CONI per ottenere l’idoneità sportiva, intorno alle ore 12. L’iter generale probabilmente si concluderà direttamente a Corso Vittorio Emanuele, nella sede dell’Inter, dove verrà ufficializzato il suo ingaggio.