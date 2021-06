Marco Simone duro su Calhanoglu: “Non gli avrei proposto nemmeno 300mila euro netti”

Il pensiero forte e sincero di Marco Simone, l’ex attaccante del Milan, in merito alla questione Calhanoglu. Le parole hanno fatto velocemente il giro del web

Il passaggio di Calhanoglu dal Milan all’Inter continua a far discutere parecchio sui social e non solo. Oggi è arrivata anche l’ufficialità dell’operazione, e quindi nuovi elementi per alimentare la rabbia dei tifosi rossoneri. Come, ad esempio, il video pubblicato dal turco su Instagram per “salutare” la sua vecchia squadra, un qualcosa che avremmo decisamente preferito non vedere. Poi le parole da nuovo giocatore dell’Inter e tanto altro. Insomma, il turco è riuscito a fare addirittura peggio di Donnarumma (che a breve diventerà un nuovo giocatore del Psg).

Tantissimi opinionisti ed ex calciatori hanno espresso il loro pensiero in merito a quanto accaduto. Fra questi c’è anche chi la maglia del Milan l’ha onorata a lungo come Marco Simone. Intervistato dal canale Twitch di OCW Sport, l’ex attaccante ha espresso la sua opinione in maniera molto forte: “Non ho problemi a dire il mio pensiero. Io a Calhanoglu non gli avrei offerto nemmeno 300mila euro netti, al massimo lordi“. Dichiarazioni che hanno fatto velocemente il giro del web e che hanno accolto il grande consenso, inevitabile, dei tifosi.