Sky – Dopo Calhanoglu: la lunga lista dei sostituti

L’esperto di calciomercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato dei possibili sostituti di Hakan Calhanoglu. Tra questi anche James Rodriguez e Lemar

E’ arrivato pochi minuti fa l’annuncio ufficiale del passaggio di Hakan Calhanoglu all’Inter. Il Milan è così chiamato a ripartire da un nuovo numero dieci. Sono tanti i profili accostati al Diavolo, in questi ultimi giorni ma al momento appare difficile capire su chi Paolo Maldini e Frederic Massara abbiano effettivamente intenzione di puntare.

A fare il punto della situazione sui possibili colpi del Milan è stato Luca Marchetti. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha confermato la trattativa per Adli, facendo poi una serie di nomi, per i quali, però, ci sarà da aspettare. Marchetti ha parlato di opportunità da cogliere: “Il Milan avrà modo e tempo di riflettere per il sostituto di Hakan Calhanoglu – ammette il giornalista – La strategia è quella di aspettare dei giocatori che non sono più centrali nei propri club. Da questo panorama, Ziyech, Ilicic, Rafinha, James Rodriguez, Under, Lemar possono essere delle opportunità last-minute”.

Marchetti si è espresso anche sull’addio del turco: “Il Milan è stato coerente, come per Donnarumma, sia una per una questione etica che economica. Le offerte presentate erano importanti, non sono state al ribasso. È vero che il club non si è prestato ad aste, ma è chiaro che ha perso dei capitali”.

Idea Zaccagni

Sullo sfondo per il dopo Calhanoglu resta anche l’idea Zaccagni. Il fantasista del Verona è un profilo che piace a Maldini e Massara ma difficilmente potrà essere il nuovo numero dieci del Diavolo. Non è da escludere, però, che il calciatori arrivi, magari attraverso uno scambio con calciatori, come Mattia Caldara e soprattutto Andrea Conti, che piacciono a Di Francesco.