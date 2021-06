Milan-Bakayoko: torna il tormentone. Sì al giusto prezzo

Anche questa estate torna di moda il nome di Bakayoko per il centrocampo del Milan. Il calciatore sarebbe ben felice di vestire nuovamente il rossonero

Con l’inizio dell’Estate e del calciomercato, torna puntuale ad essere accostato al Milan, il nome di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, legato ai colori rossoneri, è stato protagonista di un’ottima stagione a Milano, durante la gestione Gattuso. Il calciatore ha certamente lasciato un ricordo più che buono ma l’estate scorsa, dopo una lunghissima trattativa (forse più mediatica che reale), è approdato al Napoli, dove ha ritrovato il suo vecchio allenatore.

Il trasferimento sotto il Vesuvio è avvenuto, ancora una volta con la formula del prestito, e così Bakayoko, complice anche l’addio di Gattuso, ha fatto ritorno al Chelsea. Il contratto del centrocampista ex Monaco scadrà nel 2022 ed è evidente che questa sia l’ultima occasione, che i londinesi hanno per monetizzare dalla sua cessione.

Bakayoko non rientra nei piani degli inglesi, che sono pronti a sedersi attorno ad un tavolo per cederlo. Come è noto, il Chelsea è una bottega cara e per lasciarlo andare chiedono sui 20 milioni di euro ma non è escluso un rinnovo per poterlo dar via in prestito con diritto di riscatto.

Leggi anche:

Sì al ritorno

L’interesse del Milan per Bakayoko appare ancora una volta reale. E’ un’idea che chiaramente piace parecchio al giocatore, che farebbe di corsa ritorno a Milano. L’incontro nei giorni scorsi a Casa Milan, con l’entourage del centrocampista dimostra che qualcosa bolle in pentola.

I rapporti tra Milan e Chelsea sono davvero ottimi, come dimostra l’affare Tomori, ma è difficile pensare che il club rossonero decida di venire incontro ai Blues pagando il cartellino di Bakayoko 20 milioni di euro. L’idea prestito – serve chiaramente il rinnovo con il Chelsea, come detto sopra – sarebbe, invece, percorribile.

Dal punto di vista tecnico/tattico, Bakayoko rappresenterebbe certamente un ottimo rinforzo. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Il francese ha già dimostrato una grande intesa con Franck Kessie e non faticherebbe ad averla anche con Ismael Bennacer.

Oggi la priorità a centrocampo è Sandro Tonali, per il quale si sta continuando a trattare con il Brescia. L’idea del Milan e del suo tecnico, però, è quella di avere quattro titolari per la mediana e al momento ci sono i soli Kessie e Bennacer.