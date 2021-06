Sostituto Calhanoglu: nella lista un talento della Dinamo Zagabria

Il gioiellino croato Lovro Majer è uno dei possibili nomi per rimpiazzare il turco. Nei giorni passati l’incontro con gli agenti in sede.

Dopo lo smacco della notizia di Hakan Calhanoglu all’Inter, il Milan deve fare un passo avanti e cautelarsi con un sostituto all’altezza del turco. In queste ipotesi i nomi che circolano sono tanti e l’impressione è che la dirigenza rossonera si prenderà qualche giorno per valutare i vari profili. In quella zona di campo serve avere giocatori di qualità e sarà importante assicurarsi il giocatore giusto per il modulo di Stefano Pioli.

Uno dei nomi più concreti in questa fase di mercato è quello di Lovro Majer, talento 23enne della Dinamo Zagabria. Nei giorni scorsi è andato in scena un incontro con i procuratori nella sede del Milan, nel quale si è parlato di lui e dell’esterno del Lille Jonathan Ikoné. Marco Branca, in un’intervista successiva all’incontro, non ha smentito la trattativa, ha anzi confermato l’interesse del club rossonero sul gioiellino croate.

Leggi anche:

Majer, il profilo giovane

Maldini e Massara stanno lavorando su due tipi di profili. Da una parte si cerca l’opportunità per arrivare a giocatori di primo livello, magari in esubero dai grandi club (come può essere Hakim Ziyech). Dall’altra si valutano giocatori più giovani che possono rappresentare alternative interessanti. Majer corrisponde a questo identikit, anche se nonostante la giovane età il centrocampista si è già reso protagonista in Croazia e in Europa League.

Il valore del calciatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Majer è seguito anche da due altri club in Serie A: Sampdoria e Fiorentina. L’ipotesi è intrigante è probabile che il sostituto di Calhanoglu non sarà scelto a breve.