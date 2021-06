Branca sull’incontro col Milan: “Ikonè e Majer trattative possibili”

L’ex dirigente dell’Inter ha svelato alcuni retroscena sull’incontro andato in scena nelle ultime ore con i vertici rossoneri. Conferme sui due obiettivi.

Marco Branca, intervistato da Calciomercato.it, ha chiarito alcune situazioni legate al mercato del Milan in riferimento al suo incontro con la dirigenza rossonera, in particolare con Maldini e Massara. L’ex dirigente dell’Inter collabora con l’agenzia Firs1 Sports e ha svelato alcuni dettagli di questo incontro andato in scena nelle ultime ore. Queste le sue parole: “Abbiamo avuto un incontro molto cordiale e positivo. Abbiamo chiacchierato per renderci conto di quali possono essere gli obiettivi del Milan e se, eventualmente, si possano trovare convergenze”.

A quel punto il discorso si è spostato su due giocatori in particolare, accostati al Milan nelle ultime ore: Jonathan Ikoné e Lovro Majer. Il primo è un esterno offensivo in forza al Lille, valutato sui 25 milioni di euro e sul quale ci sono interessamenti anche da Bundesliga e Premier League. Il secondo è un gioiellino della Dinamo Zagabria. Il 23enne croato in patria è già paragonato a Luka Modric. Sui due talenti Branca si è espresso in questi termini: “Sono possibili trattative con il Milan, giocatori che piacciono. Con i rossoneri ci saranno nuovi incontri nei prossimi giorni”.