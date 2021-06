Milan, obiettivo Ikoné: quanta concorrenza! Il giocatore ha una preferenza

Il Milan è concretamente interessato all’esterno destro del Lille. Ma oltre alla concorrenza di Inter e Borussia Dortmund, anche due spagnole si sono inserite nella pista che porta al giocatore

Il Milan è alla ricerca di un esterno destro fisico e di qualità. C’è da trovare il sostituto di Samuel Castillejo, spagnolo che sembra prossimo all’addio ai colori rossoneri per tornare in patria. I nomi che piacciono alla dirigenza del Milan sono diversi: tutti ottimi profili che vantano talento e qualità.

Oltre a Domenico Berardi e Hakim Ziyech, Maldini ha messo nel suo mirino anche Jonathan Ikoné, esterno destro del Lille. Il francese, classe 1998, è considerato uno dei prospetti più importanti d’Europa. Il suo contributo è stato preziosissimo per la conquista della Ligue 1 nell’ormai passata stagione.

Il Milan lo segue da tempo, ma su di lui c’è una vasta concorrenza. Come vi abbiamo raccontato giorni fa, il club rossonero ha già avviato i contatti con l’entourage di Ikoné per sondare il terreno e avere chiarimenti sulla sua situazione. Il Lille vorrebbe almeno 23 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello della corsia destra. Jonathan ha un contratto in scadenza nel 2023 e diversi top club sono sulle sue tracce.

Molto forte è la concorrenza della cugina Inter, e anche del Borussia Dortmund. Con Jadon Sancho in uscita, il club tedesco è alla ricerca di un innesto di qualità. Ma attenzione alle sirene spagnole. Oltre all’Atletico Madrid, di cui già si conosceva un interessamento, altri due club di Liga sono piombati su Ikoné. Non sarà semplice vincere la concorrenza.

Leggi anche:

AS – Valencia e Betis in pressing su Ikoné

Come riporta il noto tabloid spagnolo AS, anche il Valencia e il Betis Sevilla sono sulle tracce di Jonathan Ikoné. La Spagna, afferma la medesima fonte, è una destinazione più che gradita al francese, che se dovesse cambiare aria sceglierebbe sicuramente il paese iberico.

Una cattiva notizia per le tante pretendenti, e ovviamente anche per il Milan. Il club rossonero sta osservando le dinamiche attorno al futuro di Ikoné, e nel frattempo monitorando altri profili. È chiaro che se la volontà del giocatore sarebbe quella di approdare in Spagna, il Milan si tirerebbe fuori dalla corsa che porta a lui.