Calciomercato Milan, una big inglese piomba su Berardi

Il Milan è molto interessato a Domenico Berardi, esterno destro del Sassuolo. Il suo profilo, però, è finito sotto i riflettori di una big di Premier League

Il Milan è a lavoro per rinforzare al meglio i diversi reparti della sua rosa. Il prossimo anno ci sarà bisogno di una squadra completa e coperta con qualità in ogni suo ruolo. Il club rossonero è pronto a cedere i suoi esuberi per far cassa e puntare a degli innesti preziosi.

È quasi certo che Samuel Castillejo lascerà Milano quest’estate, magari per far ritorno in patria. L’ala destra, infatti, sembra avere diverse offerte in Spagna, e la sua volontà sarebbe proprio quella di ritornare nel suo paese d’origine. Samu non ha convinto a pieno Pioli e la dirigenza del Milan, che vorrebbero al suo posto un giocatore più fisico e bravo nell’uno contro uno.

Saelemaekers si è dimostrato un buon prospetto, ma è poco incisivo verso la porta avversaria. Insomma, è un esterno che segna poco, e al Milan serve un giocatore più pericoloso sotto quest’aspetto. I nomi più quotati a far coppia con Alexis nella fascia destra dell’attacco rossonero sono il marocchino Ziyech e il talento tutto italiano Domenico Berardi.

Quest’ultimo piace parecchio a Stefano Pioli, e potrebbe rappresentare l’innesto perfetto per la prossima stagione. Berardi è un giocatore fantastico, dal mancino fatato. Ha un feeling pazzesco con il gol, e non a caso nell’ormai passata stagione ha messo a segno ben 17 reti in 30 presenze con la maglia del Sassuolo. Preziosi anche i suoi 8 assist. Insomma, Domenico è un calciatore completo e lo sta dimostrando anche con la maglia della Nazionale Azzurra. Il CT Mancini gli ha dato subito fiducia e lui non ha affatto tradito le aspettative.

Mercato Milan, il Manchester United ha puntato Berardi

Secondo le notizie di qualche settimana fa, il Milan avrebbe già presentato un’offerta al Sassuolo per Domenico Berardi: 15-20 milioni di euro cash più l’inserimento di una contropartita (era stato fatto il nome di Matteo Gabbia). Una proposta che probabilmente non ha convinto la dirigenza del club emiliano, che valuta il suo giocatore 40 milioni di euro.

Il Sassuolo ha sempre puntato a trattenere tra le sue fila l’esterno destro, suo giocatore più prezioso. Ma quest’estate le cose potrebbero cambiare. Berardi, con l’Europeo a fare da vetrina prestigiosa, potrebbe convincere il Sassuolo a concedergli il salto di qualità e quindi dire addio ai colori neroverdi.

Il Milan è sicuramente in prima fila per Domenico, ma attenzione perchè una big inglese è piombata su di lui. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il Manchester United è pronto a presentare un’offerta al Sassuolo per l’esterno azzurro. La trattativa con il Borussia Dortmund per Sancho non sembra decollare, per questo i Red Devils potrebbero decidere di puntare ad un acquisto più economico ma di grande qualità.

Si aspetterà probabilmente la fine degli Europei per capire quale possa essere il futuro di Domenico Berardi. Ovviamente, il Milan rimane alla finestra ad osservare.