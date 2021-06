Milan, un altro esterno in uscita: ha offerte dalla Spagna

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’esterno ex Villareal è nella lista delle cessioni rossonere e potrebbe fare ritorno in Spagna.

C’è tanta voglia di cambiamento in casa Milan. La società rossonera ha già salutato il suo portiere titolare, Donnarumma, rimpiazzandolo con il francese Maignan. Ora i rossoneri sono pronti a chiudere altre operazioni in uscita per ricavare qualcosa in chiave mercato. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle cessioni del Milan in questa sessione di mercato. Tra i vari nomi in uscita c’è anche quello di Samuel Castillejo.

Lo spagnolo si aggiunge quindi ai vari Laxalt (quasi chiusa la sua cessione alla Dinamo Mosca per circa 4 milioni di euro), Conti e Caldara (per i due il Milan spera di incassare una cifra complessiva intorno ai 15 milioni), Pobega e Hauge (seguito da diversi club in Premier League).

Offerte dalla Spagna per Castillejo

Il Milan è alla ricerca di un esterno offensivo di piede mancino, come dimostrano gli interessamenti per Berardi e Ziyech. Per questo motivo è ipotizzabile che un giocatore come Samu Castillejo, con le stesse caratteristiche, possa dunque lasciare Milanello. Il 26enne è arrivato in rossonero dal Villareal nell’estate del 2018 e in tre anni ha collezionato 106 presenze e 10 gol considerando tutte le competizioni.

Il classe 19965 ha offerte dalla Spagna e nelle prossime settimane il suo futuro sarà sicuramente deciso, in un senso o nell’altro.