Sergio Ramos, firma in arrivo: guadagnerà 15 milioni all’anno

Sergio Ramos ad un passo dalla firma con il Psg, il difensore guadagnerà 15 milioni per tre anni. Impossibile per Milan e Roma

Svolta nel futuro di Sergio Ramos, stando alle notizie che arrivano in questi minuti dalla Spagna. Qualche giorno fa El Chiringuito ha lanciato una vera e propria bomba: il giocatore avrebbe parlato con il Milan. Come abbiamo sottolineato in più occasione, era un’operazione di mercato praticamente impossibile. Il difensore ha un rapporto speciale con Paolo Maldini e questo è certo, ma le richieste economiche sono davvero troppo alte. Impossibile per un Milan che, come dimostrato con Donnarumma e Calhanoglu, non farà nessuna operazione di questo tipo.

Intanto però l’ex capitano del Real Madrid è ancora sul mercato ed è libero. Dopo 16 anni, infatti, non ha rinnovato coi Blancos ed è in cerca di un nuovo club. Che, a meno di colpi di scena, dovrebbe essere il Paris Saint–Germain. Come riportano in Spagna, il difensore dovrebbe a breve firmare un contratto di tre anni a 15 milioni di euro a stagione. Un’altra clamorosa operazione della società parigina. Che, solo in questo mese, ha già preso a zero Wijnaldum (10 milioni di stipendio) e Donnarumma (10 milioni più bonus). E, a breve, potrebbe chiudere la trattativa con l’Inter per l’acquisto di Achraf Hakimi a 75 milioni di euro.

🚨Informa @tjcope: 🗣️@SergioRamos le ha comunicado a varios jugadores de la plantilla del @realmadrid que su futuro está en el @PSG_inside🇫🇷 pic.twitter.com/ky5pdObmy4 — Tiempo de Juego (@tjcope) June 22, 2021

Come abbiamo scritto in apertura, per il Milan non è mai stata un’operazione possibile. Troppi soldi per un difensore di 35 anni. Che è ancora ad un livello altissimo, certo, ma non rientra nei parametri del progetto Elliott. I rossoneri comunque devono dare un segnale dopo aver perso due titolari a zero euro. Un segnale forte e una posizione nettissima quella del club, ma adesso è il momento di reagire con qualche acquisto. L’unica operazione chiusa, fino ad ora, è il riscatto di Tomori dal Chelsea per 28 milioni.