Calciomercato Milan, intrecci col Chelsea: “Non solo Ziyech e Giroud”

Le ultime sul mercato Milan da Gianluca Di Marzio: possibili intrecci col Chelsea che coinvolgono altri calciatori oltre a Ziyech e Giroud

Non c’è fretta per l’acquisto del trequartista, è quello il pensiero del Milan in questo momento dopo la notizia dell’addio di Calhanoglu. E’ chiaro però che Maldini e Massara hanno qualche idea su chi prendere in quella posizione: il primo è… Brahim Diaz, da tenere anche per una questione di continuità, e poi tanti altri nomi. Uno dei preferiti dei tifosi è Hakim Ziyech, da considerarsi un esubero ormai del Chelsea e quindi potrebbe liberarsi a costi sostenuti o a formule adeguate (prestito con diritto di riscatto). Ricordiamo che il Milan potrebbe fare anche un altro acquisto dal Chelsea: è Olivier Giroud, con il quale c’è un accordo da tempi non sospetti ma non può chiudersi fin quando non si libererà a zero dai Blues.

A Sky Sport, nel corso del programma dedicato come sempre al calciomercato, del possibile arrivo di Ziyech ne ha parlato Gianluca Di Marzio, che lo ha inserito fra i primi nomi della lista che il Milan sta valutando per il ruolo del trequartista. Il giornalista però ha riferito di possibili intrecci con il Chelsea che quindi coinvolgono anche altri giocatori oltre ai due sopra citati. Fra questi c’è Tiemoué Bakayoko, che potrebbe clamorosamente tornare dopo un anno in prestito al Milan e dopo il mancato riscatto nell’estate del 2019.