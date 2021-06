Sky – Milan, c’è l’alternativa a Giroud: arriva dal Real

Il Milan ha ripreso i contatti con il Real Madrid per l’eventuale attaccante di scorta, nel caso in cui non arrivasse Giroud.

Il canale sull’asse Milano-Madrid continua a dare i propri frutti. Il club rossonero infatti, dopo aver pescato Theo Hernandez e Brahim Diaz dalla casa ‘blanca’, sta cercando di affondare il colpo per altri obiettivi di mercato.

In primis c’è proprio la permanenza di Diaz da valutare. Il fantasista classe ’99 vorrebbe tornare a Milanello da protagonista, così come il Milan intende trattenerlo. Secondo le ultime di Sky Sport la trattativa dovrebbe comunque andare a buon fine.

Oltre a Diaz si lavora anche per il terzino destro. Resta viva la pista che porta ad Alvaro Odriozola. Il laterale spagnolo è il primo nome in alternativa a Diogo Dalot, e di cui si parla ormai da settimane come un possibile obiettivo rossonero.

Ma la novità della sera è il ritorno di fiamma per un attaccante. Se la trattativa per l’acquisto di Olivier Giroud non dovesse chiudersi a breve, il Milan starebbe pensando di tornare con forza su Luka Jovic. Un nome molto noto alle cronache rossonere.

Jovic è un centravanti serbo, accostato al Milan già lo scorso anno quando era incerta la permanenza di Ibrahimovic. Non se n’è fatto nulla, ma la stima dei rossoneri nei confronti del classe ’97 è alta, soprattutto dopo il prestito positivo a Francoforte.

Possibile un ritorno di fiamma dunque per il serbo, con il Milan che potrebbe stringere una sinergia clamorosa con il Real Madrid sul mercato. La stessa identica ed ipotetica situazione descritta con il Chelsea, visto che i rossoneri stanno lavorando con i londinesi su tre fronti: Giroud, Ziyech e Bakayoko.