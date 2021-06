Sky – “La prossima settimana il Milan riscatta Tonali”

Il giornalista Sky Luca Marchetti ha spiegato gli sviluppi dell’operazione. I rossoneri hanno ottenuto uno sconto e sono vicini a chiudere per il centrocampista.

Forse la telenovela sta per finire. Il Milan nutre grande ottimismo per quanto riguarda la chiusura del riscatto di Sandro Tonali. Il centrocampista non ha disputato una stagione memorabile nella scorsa stagione ma il Diavolo vuole riscattarlo e lasciarlo ugualmente alla corte di Stefano Pioli. La dirigenza rossonera crede infatti moltissimo nel suo potenziale.

Secondo quanto riporta Sky Sport la dirigenza rossonera è in continuo contatto con il Brescia e spera di definire il tutto nelle prossime ore. Il giornalista Luca Marchetti si è espresso in questi termini: “La settimana prossima Milan e Brescia chiuderanno il riscatto del classe 2000, che comunque non è in discussione. Il Milan avrebbe già voluto chiudere questa settimana ma era una soluzione ottimistica”.

Le cifre del riscatto

Nella giornata di ieri si era già parlato dell’intenzione del Milan di abbassare il riscatto da 15 a 10 milioni. Luca Marchetti ha proseguito il suo intervento parlando quindi dell’operazione economica: “Le cifre concordate un anno fa non sono più valide. Il Milan ha ottenuto uno sconto di circa il 20-30% rispetto a come era strutturata prima l’operazione. Inoltre ci sono dei giocatori giovani che piacciono al Brescia e che potranno andare a giocare in Serie B l’anno prossimo”.