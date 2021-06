Infortunio Kjaer in Galles-Danimarca: a rischio per i quarti

Simon Kjaer è stato sostituito al minuto 77’ di Galles-Danimarca per un problema fisico. Il capitano danese è uscito con la coscia fasciata

Un buon ottavo di finale per Simon Kjaer e compagni. Fino a questo momento la formazione danese è in vantaggio di due gol risposto al Galles. A preoccupare però, è proprio l’uscita del capitano Kjaer al minuto 77’ del match. Il difensore rossonero, in seguito ad uno scontro di gioco, si è infortunato alla coscia sinistra.

È stato subito soccorso e in seguito sostituto dal tecnico Hjulmand che ha messo in campo Andersen. Non si conosce ancora ovviamente l’entità del problema fisico rimediato da Kjaer. Ma c’è molta preoccupazione attorno ad esso, dato che la Danimarca potrebbe rimanere orfana del suo capitano e leader difensivo. Kjaer potrebbe rischiare di saltare i quarti di finale. Si attendono ulteriori aggiornamenti in merito alle sue condizioni.