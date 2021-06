Ibrahimovic si gode le vacanze e si tuffa dallo yacht – VIDEO

L’attaccante svedese sta meglio e si diverte in vacanza, come dimostra il tuffo postato sul suo profilo Instagram: “Si vola”.

Zlatan Ibrahimovic sta recuperando dall’infortunio al ginocchio sinistro rimediato nella parte finale della sfida della scorsa stagione contro la Juventus. Dopo l’intervento di una decina di giorni fa a Roma, sembra stare molto meglio. A dimostralo è lo stesso attaccante che ha postato sul suo profilo Instagram un video nel quale si tuffa in acqua dal suo yacht.

Lo svedese è stato costretto a rinunciare a Euro 2020 e ne avrà ancora per diverse settimane. Il Milan spera di rivederlo il più presto possibile in campo per goderselo nella prossima stagione.