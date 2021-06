Belgio-Italia, il ct Martinez recupera due big: le ultime news

Il Belgio contro l’Italia dovrebbe disporre di due campioni attualmente alle prese con qualche acciacco. Sarà grande sfida a Monaco di Baviera.

Venerdì 2 luglio allo stadio Allianz Arena di Monaco andrà in scena Belgio-Italia, uno dei match più interessanti dei Quarti di finale di Euro 2020. Si tratta di una partita aperta a qualsiasi risultato.

Il commissario tecnico belga Roberto Martinez ha due stelle della sua nazionale in condizioni fisiche non perfette, Eden Hazard e Kevin de Bruyne. Stando a quanto riferito da Sky Sport, entrambi dovrebbero essere a disposizione per la sfida di venerdì. Il primo ha un fastidio al bicipite femorale della coscia destra, mentre l’altro ha una leggera distorsione a una caviglia alla caviglia.

Sicuramente si tratterebbe di due recuperi importanti per il Belgio, che ha bisogno di tutti i suoi campioni per superare la forte Italia di Roberto Mancini. Ci si aspetta una grande battaglia all’Allianz Arena. Entrambe le squadre all’Europeo 2016 erano state eleminate nei Quarti e dunque hanno voglia di raggiungere le Semifinali in questa edizione del torneo continentale. I due commissari tecnici prepareranno al meglio i rispettivi giocatori per l’impegno.