Dalla Germania raccontano di un Milan fortemente interessato al calciatore. I rossoneri hanno un vantaggio rispetto alle altre: la Champions League

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo trequartista. Ci sono tante idee sul banco, Maldini e Massara stanno valutando con calma e con massima attenzione. La società non vuole fallire: è un ruolo molto delicato e serve il profilo ideale. Si è parlato della possibilità di acquistare un esubero di un top team come ad esempio Ziyech, Van de Beek, Ceballos o Kovacic, ma occhio alle sorprese. I rossoneri, come hanno sempre fatto nelle ultime sessioni di calciomercato, hanno spesso colto di sorpresa con acquisti mai anticipati da nessuno. Potrebbero fare lo stesso anche in questo caso, anzi, è probabile che sia così. Come sappiamo, le attenzioni dei due dirigenti è rivolta verso campionati come la Ligue 1 ma anche la Bundesliga. E proprio dalla Germania potrebbe arrivare il nome giusto per sostituire Calhanoglu, passato all’Inter a parametro zero.

Il calciatore in questione arriva dal Lipsia e abbiamo avuto modo di vederlo in azione da molto vicino proprio negli ultimi giorni. Infatti è uno dei leader tecnici dell’Austria che, per poco, non ha rischiato di eliminare l’Italia da Euro 2020. Lui è stato fra i migliori in campo ma in Germania non è di certo una sorpresa visto che da anni sforna prestazioni di altissimo livello con il Lipsia. Cresciuto con Rangnick, proprio in quel club si è formato ad altissimi livelli fino a diventare un punto cardine della squadra. Un’occasione unica perché è anche in scadenza di contratto il prossimo anno e il Milan ha un grande vantaggio rispetto alle altre concorrenti: la Champions League.

Dalla Germania: Milan su Sabitzer

Stiamo parlando di Marcel Sabitzer, il centrocampista di qualità e quantità del Lipsia che rischia di fare le fortune del club che riuscirà a convincerlo a partire. Il Milan, come spiega la Bild, è fra questi, insieme anche a Roma e Arsenal. Come detto, però, i rossoneri hanno un vantaggio netto rispetto alle altre perché qualificato in Champions League, ed è un fattore chiave per questa operazione. Sì perché Sabitzer ha già fatto sapere che vuole giocare la massima competizione europea nella prossima stagione. Ha l’età (27 anni) e la condizione contrattuale giusta per far parte del progetto rossonero. Potrebbe essere davvero un grande affare ma il Lipsia, nonostante il contratto in scadenza, continua a chiedere 25 milioni di euro. Maldini potrebbe pensare di fare un tentativo concreto, soprattutto dopo quanto visto in questo Europeo.

Sabitzer infatti è stato uno dei migliori in assoluto dell’Austria. Trequartista nel classico 4-2-3-1, ruolo che ricopre anche al Lipsia, è capace comunque di agire anche da esterno o da mezzala. Un giocatore completo, che ha assist e gol nelle gambe. Potrebbe essere davvero lui il profilo giusto per riuscire a colmare il vuoto lasciato da Calhanoglu. La valutazione di 25 milioni di euro non è altissima ma il Milan potrebbe comunque insistere per abbassare le pretese e sfruttare la condizione contrattuale del giocatore. Un profilo che piace anche a buona parte dei tifosi, soprattutto dopo averlo visto all’opera contro l’Italia a Euro 2020. La Roma e l’Arsenal lo seguono, il Milan può giocarsi la carta Champions.