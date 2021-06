Ibrahimovic annuncia il film “I Am Zlatan” e pubblica il trailer – VIDEO

Ecco il trailer e le prime immagini del biopic su Zlatan Ibrahimovic, vera e propria icona del calcio internazionale.

Zlatan Ibrahimovic fa sempre parlare di sé. O per le prodezze e le vicende in campo, oppure per ciò che accade nella sia vita personale. L’ultima novità in tal senso riguarda la pellicola che uscirà a breve riguardante la sua esistenza.

Ibra stesso poco fa sui canali social ha pubblicato il trailer di ‘I Am Zlatan’, il film biografico che narra una parte della vita del giovane Zlatan, in particolar modo ai tempi della sua esplosione da calciatore al Malmoe. Un’uscita già annunciata da tempo e che vedrà la luce in Svezia dal 10 settembre prossimo.

Il trailer mette in mostra il focus su Ibrahimovic, incentrato fin dalla sua infanzia nella periferia svedese, il rapporto non semplice con la famiglia, i primi calci nel Malmoe ed il suo carattere forte e tutt’altro che timido già nelle prime esperienze sportive.

I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 28, 2021

Molto probabile che il film, ancora non acquistato dalle case di distribuzione italiane, si concentri nella prima fase di carriera di Ibra. Ovvero l’esordio nel Malmoe, il passaggio all’Ajax, la scoperta internazionale del suo talento fino all’approdo nella Juve e nel calcio che conta.