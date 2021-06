Calciomercato Milan, colpo Berardi: l’annuncio di Carnevali

Le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo, all’apertura del mercato, in merito a un possibile passaggio dell’attaccante in rossonero.

Al Grand Hotel di Rimini si celebra la cerimonia di inaugurazione della sessione di mercato estiva. In occasione di questo evento l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del mercato dei neroverdi e si è soffermato anche sull’obiettivo milanista: Domenico Berardi. Queste le sue parole: “E’ uno dei tanti nostri giocatori – ci sono anche Boga e Raspadori – che hanno ricevuto proposte, ma non abbiamo la necessità di fare un’altra cessione per questione di bilancio. Non dimentichiamo che abbiamo già venduto Marlon, quindi potremmo essere pure a posto così. Il Milan su Berardi? Non c’è stata alcuna richiesta, le uniche offerte per i nostri giocatori stanno arrivando dall’estero”.

Concorrenza dalla Premier

Il Corriere dello Sport oggi ha però ribadito l’interesse del Milan per Berardi, parlando però di una concorrenza importante da parte degli inglesi del Leicester. Quella di Carnevali potrebbe essere pretattica. Sta di fatto che i neroverdi chiederanno sicuramente una cifra importante per l’esterno: si parla di 40 milioni di euro. I rossoneri cercano un giocatore con quelle caratteristiche ma cercheranno di sfruttare un’occasione interessante nella fase conclusiva del mercato (si è parlato anche di Ziyech).