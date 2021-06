Locatelli, dal Milan al Sassuolo: “Il colpo migliore”. La replica di Galliani

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali racconta all’apertura del mercato il colpo Locatelli e le resistenze di Adriano Galliani.

Giovanni Carnevali ha preso la parola al Grand Hotel di Rimini, in occasione dell’apertura della sessione estiva del calciomercato. L’amministratore delegato del Sassuolo ha svelato: “Il mio colpo più importante è stato Locatelli, anche a livello economico. Avevamo puntato fortemente su di lui ma c’era il problema del passaggio di proprietà. Ho dovuto trattare prima con Mirabelli e poi con Leonardo. Nel finale rischiammo qualcosa per via del dottor Galliani“.

Leggi anche:

La risposta di Galliani

L’amministratore delegato, presente alla cerimonia ha subito risposto: “Ovviamente da tifoso, perché ero e resto tifoso del Milan. Con Leonardo ho un rapporto splendido. In quei giorni provai a convincerlo ma ormai la trattativa era in chiusura”. Il centrocampista neroverde è tra l’altro uno dei nomi più importanti di questo mercato che verrà, con la Juventus in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni.