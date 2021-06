Ex Milan, André Silva cambia squadra: giocherà la Champions

L’ex attaccante rossonero André Silva è vicino al trasferimento dall’Eintracht ad un club di maggior livello.

Trasferimento in vista per André Silva. Molto probabilmente l’ex attaccante del Milan cambierà maglia nei prossimi giorni, passando dall’Eintracht Francoforte ad un club di livello ancora maggiore. Almeno sono queste le indiscrezioni che arrivano dalla Bild.

Stagione esaltante per Silva l’ultima in Bundesliga. Il portoghese si è laureato vice-capocannoniere del torneo (alle spalle dell’imprendibile Lewandowski) con 28 reti all’attivo. Numeri importanti che hanno acceso l’interesse in particolar modo del Lipsia.

Il club della Red Bull sembra molto vicino ad ingaggiare l’ex rossonero. Pronta un’offerta da 23 milioni di euro più bonus per il cartellino del calciatore, che nel 2017 fu acquistato dal Milan per addirittura 38 milioni. Accordo già trovato invece tra Silva e la società sassone.

André Silva firmerà, non appena gli accordi saranno stati raggiunti totalmente, un contratto da 4 milioni netti a stagione. Inoltre avrà la possibilità di giocare da protagonista la prossima edizione di Champions League. E chissà che il classe ’95 non possa ritrovarsi a sfidare il Milan, squadra nella quale non ha lasciato buoni ricordi dopo la sua ultima (ed unica) stagione in maglia rossonera ormai quasi quattro anni fa.