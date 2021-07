Ibrahimovic, arriva un nuovo libro: “Racconto cose mai rivelate prima”

Nuovo libro sulla vita e sulla carriera di Ibrahimovic, che racconterà aneddoti mai svelati in precedenza. L’attaccante del Milan si mette a nudo.

Zlatan Ibrahimovic tra una settimana sarà a Milanello per proseguire il lavoro di riabilitazione necessario per la completa guarigione del ginocchio sinistro, operato il 18 giugno. Poi potrà giocare e in autunno sarà anche nelle edicole.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in occasione dei quarant’anni del centravanti svedese uscirà il suo nuovo libro. Sarà la casa editrice Cairo a pubblicarlo. Nell’opera emergerà un Ibra inedito che non è mai stato raccontato.

Il libro è stato scritto con la collaborazione di Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport. Il centravanti del Milan ha detto: «Il mio passato l’ho già raccontato, come gioco lo sapete. In questo libro svelo tutto il resto: cosa ho imparato dalla vita. Se vi è piaciuto l’Ibra di Sanremo, lo ritroverete qui dentro. Ci sono i momenti di vita e di sport che non ho mai rivelato prima: a 40 anni ho voglia di svelare il mio io più profondo al mondo, i miei valori e le regole di vita ferree, i momenti che mi hanno fatto diventare il giocatore più forte al mondo. Ma racconto anche dettagli della mia carriera ancora sconosciuti. Per esempio l’accordo con un club saltato il giorno della firma. Non fosse saltato, oggi non sarei al Milan».

Nell’opera si parlerà, quindi, sia degli aspetti più umani e di vita che riguardano lo Zlatan uomo che di alcuni retroscena inerenti la sua carriera da calciatore. “Rovesciata” sarà il nome di un capitolo in cui lui racconta come ha cambiato il Milan, ma anche del calcio negli Stati Uniti e degli usi in Ligue 1. I fan di Ibra possono scoprire tanti aneddoti interessanti sul loro idolo.

La pubblicazione è la prima di una collana dedicata allo sport, curata dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio.