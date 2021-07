Milan, amichevole contro il Nizza: tutto confermato

Il Milan ha in programma – il prossimo 31 luglio – un’amichevole, all’Allianz Riviera, contro il Nizza. I rossoneri voleranno dunque in Francia a fine mese

Inizia a prendere forma la nuova stagione del Milan. I rossoneri – come detto – si raduneranno il prossimo 8 luglio in vista dello start della Serie A, fissato, al momento, per il 22 agosto.

Nei prossimi giorni conosceremo anche il programma delle amichevoli estive. Trova conferme, da parte dalla società, quanto trapelato in queste ore: il prossimo 31 luglio la squadra di Stefano Pioli disputerà un match contro il Nizza, all’Allianz Riviera di Nizza.