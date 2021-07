Milan, contatti con club e agente del giocatore: Maldini informato sul prezzo

Perso Junior Firpo, il Milan cerca un altro laterale difensivo che possa fare da vice Theo Hernandez. Dialoghi iniziati per Gudmundsson del Groningen.

Il Milan ha le idee chiare sui ruoli nei quali dover intervenire in questa sessione estiva del calciomercato. Uno degli obiettivi è l’acquisto di un nuovo terzino sinistro.

A Stefano Pioli serve un giocatore in grado di sostituire Theo Hernandez quando l’ex Real Madrid ha bisogno di rifiatare. Il rimpiazzo ideale era stato individuato in Junior Firpo, ma il Barcellona ha preferito l’offerta del Leeds United e l’affare è sfumato. Il club rossonero valuta altri laterali mancini, tra i quali anche Gabriel Gudmundsson.

Leggi anche:

Da alcuni giorni si parla dell’interessamento del Milan per Gudmundsson e nelle ultime ore sono arrivate ulteriori conferme. Il giornalista Niccolò Schira ha spiegato che sono stati avviati i contatti con il Groningen, che chiede 4-5 milioni di euro per la cessione del terzino svedese. Dialoghi iniziati anche con Martin Dahlin, ex attaccante della Roma e attuale agente del calciatore.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno pensando concretamente a Gudmundsson per completare la fascia sinistra difensiva. Il laterale scandinavo per età (22 anni), costi e potenziale sembra essere un profilo adatto al progetto rossonero.

Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2022, ma il Groningen ha un’opzione a proprio favore per prolungarlo fino al 2023. Anche il Napoli e altre squadre europee hanno messo gli occhi sull’ex talento dell’Halmstad. Il Milan deve muoversi d’anticipo per evitare che si scateni un’asta che faccia lievitare il prezzo.

#ACMilan are interested in the left fullback Gabriel #Gudmundsson. Opened talks with #Groningen, which ask €4-5M to sell the swedish player (his contact expires in 2022, but Groningen have an option to extend until 2023). His agent Martin Dahlin has already talked with Rossoneri

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 2, 2021