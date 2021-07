Calciomercato Milan, il giornalista svela: “Colpo a sorpresa dall’Ajax”

Spunta un nuovo nome per l’attacco del Milan. L’indiscrezione del giornalista riguarda un calciatore dell’Ajax.

In questi giorni, con il calciomercato estivo ufficialmente aperto, si fa un gran parlare del Milan e dei calciatori che sarebbero nel mirino del club rossonero. Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi in vista della Champions League, ma alcune strategie in entrata non appaiono così sicure.

Sicuramente qualcosa si muoverà nel reparto offensivo. Al Milan serve sicuramente un nuovo centravanti, che possa alternarsi con Ibrahimovic, ed almeno un paio di colpi sulla trequarti. Tanti i nomi accostati ai rossoneri, ma ancora nessuna accelerazione degna di nota.

L’ultima idea è stata lanciata dall’indiscrezione del cronista Andrea Longoni. Quest’ultimo ha riportato, sul proprio canale Youtube MilanHello, una novità riguardo all’attacco futuro del Milan. I dirigenti si starebbero muovendo sotto traccia per un esperto attaccante che gioca in Olanda.

Milan, spunta l’idea Tadic. Ma serve prima una cessione

Il calciatore che il Milan starebbe seguendo è uno dei leader dell’Ajax, squadra campione dell’Eredivisie e rivelazione europea delle ultime stagioni. Ovvero Dusan Tadic, attaccante dinamico e molto tecnico classe ’88. Un elemento di cui si parla da anni un gran bene, soprattutto dopo il suo ritorno in Olanda.

Di origini serbe, Tadic è esploso letteralmente nel paese ‘oranje’ con le maglie di Groningen e Twente, prima di sbarcare in Premier League dove si è fatto comunque notare con la maglia del Southampton. Il passaggio all’Ajax ha sancito la sua piena maturità, anche in ruoli dove inizialmente non si era fatto valere.

Secondo Longoni, il Milan starebbe lavorando ai fianchi dell’Ajax per il colpo Tadic. Un acquisto che potrebbe anche non essere così costoso, sia per l’età del giocatore (va per i 33 anni) sia per il contratto in scadenza nel 2023. Il serbo sarebbe utile in tutti i ruoli dell’attacco: come prima punta, trequartista o esterno sinistro offensivo.

Prima di virare con decisione su Tadic però il Milan dovrà sfoltire ulteriormente il reparto. Si parla di un assalto al capitano dell’Ajax non prima di aver ceduto almeno uno tra Rafael Leao e Jens-Petter Hauge, per non creare sovrannumero in quella porzione di campo.