Milan, contatti avviati per una cessione: può andare in Bundesliga

Il Milan sta valutando le offerte. Ci sono contatti con un club per la cessione di un giovane talento

Tra coloro che possono lasciare Milanello in questa finestra estiva del calciomercato c’è anche Jens Petter Hauge. È risaputo che il Milan è disposto ad ascoltare eventuali offerte.

Ci sono alcune squadre interessate all’esterno offensivo norvegese, ma in questo momento sembra essere la Bundesliga la destinazione più quotata. Nelle scorse settimane Anna Aneke, agente del giocatore, ha avuto un incontro con il Wolfsburg e ci sono anche altre società che stanno valutando l’operazione.

Wolfsburg su Hauge: il Milan attende l’offerta giusta

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, ci sono contatti in corso tra il Milan e il Wolfsburg. La squadra di proprietà della Volkswagen è quella più avanti di tutte nella corsa ad Hauge, il cui cartellino viene valutato circa 15 milioni di euro dal club rossonero.

Paolo Maldini e Frederic Massara strapparono il calciatore al Bodo/Glimt per meno di 5 milioni e vogliono guadagnare tre volte tanto vendendolo. Hauge nella stagione trascorsa a Milano ha messo insieme 24 presenze totali con 5 gol segnati e anche un assist. Non ha giocato con continuità, però dello spazio per mettere in mostra il suo potenziale lo ha avuto e i tifosi lo hanno apprezzato.

Nella prossima stagione vuole essere protagonista, cosa che al Milan non gli è garantita. Per questo valuta la possibilità di lasciare l’Italia. La Bundesliga è un campionato a lui gradito e lì potrebbe trovare la continuità di impiego che cerca. Oltre al Wolfsburg, anche altre squadre stanno facendo dei sondaggi e Maldini attende le proposte giuste per dare il via libera al trasferimento del talento norvegese.