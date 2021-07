Ufficiale, Serie A come la Premier League: calendario asimmetrico

Svelate le date del sorteggio e dell’inizio del campionato. Occhio alla formula: cambiamento totale nel ritorno, anche rispetto alle altre nazioni.

La nuova stagione è alle porte, con diverse incognite legate al pubblico e alla presenza negli stadi. Intanto la Lega Serie A ha reso note la date di inizio del campionato di Serie A 2021/22. Si comincerà il week end del 21-22 agosto, in attesa di scoprire quali saranno anticipi e posticipi della prima giornata. La Gazzetta dello Sport ha specificato inoltre quale sarà la data del sorteggio. Il calendario verrà stilato il 14 luglio con la cerimonia che verrà trasmessa, in diretta, da DAZN.

Leggi anche:

La novità: girone di ritorno asimmetrico

Rispetto agli anni passati ci sarà però un cambiamento radicale nel calendario. Il Consiglio di Lega, svoltosi questa mattina, ha infatti stabilito all’unanimità che il girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto a quello dell’andata. Il nuovo format, già utilizzato dagli altri campionati europei come Premier League, Liga e Ligue 1, avrà un’ulteriore novità rispetto a quello utilizzate da queste nazioni. Le partite di ritorno sarà totalmente diverse da quelle di andata, sia come ordine, sia come composizione all’interno dello stesso turno.

Il comunicato ufficiale recita anche: “La nuova formula permetterà pertanto una migliore distribuzione degli incontri, non condizionati quindi da vincoli presenti all’andata che possono ricadere sulla stessa giornata al ritorno. L’unico criterio imposto al sorteggio sarà che una partita non avrà il proprio ritorno pima che siano passati altri 8 turni“.